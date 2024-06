Puigdemont celebra la sortida d'Assange de presó: "S'acaba un patiment injust"

BARCELONA, 25 juny (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a la Presidència de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrat la sortida del fundador de Wikileaks, Julian Assange, de presó aquest dilluns després de més de cinc anys en una presó de màxima seguretat de Londres: "S'acaba un patiment injust".

En una nota d'aquest dimarts a 'X' recollida per Europa Press, l'expresident de la Generalitat ha afirmat que amb aquesta notícia, que segons ell s'espera des de fa temps, finalitza la "manca de llibertat que ha escandalitzat a defensors dels drets humans en general i del periodisme en particular... I davant dels quals també molts han callat".

Aquest dilluns, el Tribunal Superior de Londres ha deixat en llibertat sota fiança a Assange, empresonat des de fa cinc anys en virtut d'una ordre d'arrest emesa des dels Estats Units per difusió de documents secrets, i ja es dirigeix Austràlia, el seu país d'origen, on es reunirà tant amb la seva esposa, Stella Assange, com amb els seus fills, ha comunicat Wikileaks a 'X'.