Puigdemont celebra el retorn de Rovira, Wagensberg i Serra: "S'acaba una injustícia"

BARCELONA, 12 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrat el retorn des de Suïssa de la secretària general d'ERC, Marta Rovira; el diputat d'ERC al Parlament Ruben Wagensberg; el vicepresident d'Òmnium, Oleguer Serra; el periodista de 'La Directa' Jesús Rodríguez i l'activista Josep Campmajó: "S'acaba una injustícia".

En una anotació a X recollida per Europa Press, el també candidat de Junts a presidir la Generalitat ha dit que "amb exiliats, empresonats i perseguits no es pot fer política en igualtat de condicions", i que mentre això duri no existirà cap normalitat.

Ha reivindicat que el retorn de Rovira, Wagensberg, Serra, Rodríguez i Campmajó, "perseguits per la gran farsa judicial que ha estat el cas Tsunami", és una gran alegria, si bé ha advertit que encara no hi ha normalitat política.

"Encara som lluny de tenir les condicions que ens permetin fer política amb la normalitat a què tenim dret, no només personalment, sinó sobretot com a poble", ha remarcat Puigdemont.

També ha desitjat als cinc que puguin recuperar aquests anys i mesos que considera que els han estat robats, i els ha instat a tornar a la feina tan aviat com sigui possible, ja que "n'hi ha molta pendent".