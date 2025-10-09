Puigdemont celebra que el pla de pau de Trump per a Gaza "funciona"

BARCELONA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat aquest dijous que el pla de pau del president dels Estats Units, Donald Trump, per a Gaza "funciona".
"El pla de pau de Trump funciona. I si s'aplica en la seva extensió i ambició pot canviar i donar futur a la regió. Me n'alegro molt", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Segons Puigdemont, la feina que resta per fer ara és "immensa i delicada" però, a parer seu, només pot acabar amb el reconeixement mutu i la pau.