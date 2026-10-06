Puigdemont celebra l'amnistia però diu que "avui no se soluciona" el conflicte polític

WATERLOO (BÈLGICA), 6 (EUROPA PRESS)
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat l'aval del Tribunal Constitucional (TC) a la llei d'amnistia, però ha avisat que "avui no se soluciona res" del conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.
"L'amnistia forma part de la fórmula per a la solució del conflicte històric que existeix entre Catalunya i Espanya, però l'amnistia no és en si mateixa la solució", ha assegurat aquest dimarts en una declaració des de la Casa de la República a Bèlgica.
Puigdemont també ha assegurat que tant ell com els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig no se'n van anar a Bèlgica per defensar els interessos dels partits polítics, sinó per defensar les institucions i drets del poble de Catalunya: "I tornarem de la mateixa manera", tot i que no ha detallat quan es produirà aquesta tornada.