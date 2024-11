Puigdemont celebra la fundació de Sentinel Alliance: "El 'Catalan Gate' tindrà conseqüències"

BARCELONA, 29 nov. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha celebrat aquest divendres que s'hagi fundat l'associació internacional Sentinel Alliance i ha afirmat: "El 'Catalan Gate' tindrà conseqüències més d'hora que tard".

"El naixement de Sentinel Alliance és una bona notícia per continuar la batalla contra l'espionatge il·legal practicat per l'Estat espanyol, que hem denunciat des del primer dia i des de tots els altaveus que hem tingut", ha sostingut en una publicació en 'X' recollida per Europa Press.

Així s'ha expressat després que sis víctimes d'espionatge hagin anunciat que preveuen presentar una querella la setmana que ve contra el CNI, Guàrdia Civil, Pegasus i Candiru a través de la nova associació internacional, Sentinel Alliance, presentada aquest divendres a Barcelona i fundada a Suïssa per víctimes de programari espia creada per "exposar i combatre el seu abús".

"A la UE van quedar ben retratats amb la comissió d'investigació que impulsem en el Parlamento Europeu, i aquests últims dies també arreu del món gràcies al reportatge de Ronan Farrow a HBO", ha assegurat Puigdemont.

El president de Junts ha afirmat que programaris espia com Pegasus són "una piconadora de drets fonamentals i una amenaça directa a la democràcia i s'han de prohibir mentre no es pugui garantir el seu control preservant els drets dels ciutadans".