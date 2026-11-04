Puigdemont celebra la derrota de Trump i espera que reverteixi la deriva antidemocràtica i antieuropea

BARCELONA 4 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat aquest dimecres la "derrota colossal" del president dels EUA, Donald Trump, en les eleccions de mig mandat i espera que serveixi per revertir la deriva antidemocràtica i antieuropea de la Casa Blanca.
"El món necessita desaccelerar-se i desempallegar-se dels il·luminats que han alimentat una ideologia que només porta a l'autoritarisme i a la violència", ha subratllat en un apunt a X recollit per Europa Press.
Per Puigdemont, els resultats de les eleccions americanes de mig mandat suposen una "ensulsiada històrica en tots els fronts" dels de Trump, i ha assegurat que, amb ell i tots els qui li riuen les gràcies i el feliciten per les seves ocurrències, el món va pitjor.
"Els americans l'han censurat durament, després de comprovar amb amargor l'error de tornar a donar el poder a Trump i els seus. És un vot de censura, també de penediment", ha destacat.
"FRACÀS" DELS MAGNATS TECNOLÒGICS
També creu que els resultats electorals suposen "un fracàs estrepitós dels magnats tecnològics americans que pretenen accelerar la transformació de la democràcia liberal en un sistema autoritari i classista".
Segons Puigdemont, el que passa als EUA no només és un afer intern perquè, a parer seu, han interferit "d'una manera inadmissible, amb la pretensió d'ensorrar el sistema democràtic sorgit després de la Segona Guerra Mundial" que ells mateixos van contribuir a construir, amb gran sacrifici.