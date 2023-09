Puigdemont celebra que cap estat hagi "vetat" el català a la UE i reclama continuar treballant

Agraeix a Albares la seva feina, però dubta del "poder de convicció" d'Espanya a la UE



BARCELONA, 19 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha celebrat que cap estat hagi "vetat" aquest dimarts que el català sigui oficial a la Unió Europea (UE) i ha reclamat al Govern central continuar treballant per aconseguir-ne el reconeixement.

En un vídeo a través de la xarxa social X recollit per Europa Press, ha assegurat que "no s'havia arribat mai tan lluny" amb el català a la UE i ha expressat el seu reconeixement als estats que han donat suport a la petició d'Espanya en el Consell d'aquest dimarts.

En aquest sentit, ha defensat que el fet que cap estat s'hagi oposat a la mesura implica "la posada en marxa" del procés per a l'oficialització, en espera dels informes encarregats pel Consell de la UE per decidir-ho.

"Però això no n'hi ha prou i l'Estat espanyol ho sap", ha dit Puigdemont, que ha demanat no perdre el temps perquè l'oportunitat per aconseguir l'oficialitat del català --ha dit-- es dona ara.

"JA HEM ESPERAT BASTANT"

L'expresident de la Generalitat ha sostingut que el resultat de la reunió del Consell de la UE d'aquest dimarts mostra que "la realitat és diferent" a la que va exposar el president en funcions, Pedro Sánchez, quan va assegurar que Espanya es fa sentir a la UE.

Així, ha apuntat que les reticències d'alguns estats membres, com Finlàndia o Suècia, s'han donat "potser perquè és la primera vegada que Espanya demana a altres membres suport a la llengua catalana, o potser per falta poder de convicció".

No obstant això, ha agraït al ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Albares, el seu esforç i "interès" per aconseguir l'oficialitat del català, un dels compromisos que van assumir el PSOE i Sumar en l'acord per a la Mesa del Congrés amb els independentistes.

"El camí per aconseguir-ho ha de ser irreversible sense haver d'esperar gaire, perquè ja hem esperat bastant", ha dit.

Puigdemont també ha agraït la tasca de Plataforma per la Llengua i dels equips tècnics, i ha afegit que el suport d'estats membres a l'oficialitat del català mostra que la diversitat és "un valor real i arrelat" a la UE.