Puigdemont avisa que "si Illa fa un Collboni ja sap quines són les conseqüències" per a Sánchez

BARCELONA, 14 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha avisat que "si Illa fa un Collboni ja sap quines són les conseqüències" per al Govern d'Espanya de Pedro Sánchez.

"Ningú no entendria que nosaltres continuéssim donant suport a una persona que no va guanyar les eleccions, el senyor Pedro Sánchez, i que és president gràcies als nostres vots", ha defensat en una entrevista publicada aquest diumenge per Elnacional.cat i recollida per Europa Press, en el cas que el candidat del PSC, Salvador Illa, optés per seguir els passos de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

Així ha al·ludit a l'acord a l'Ajuntament de Barcelona del PSC, PP i BComú que va permetre a Collboni ser alcalde, després que Xavier Trias (Junts) guanyés els comicis: "Ningú no entendria que això passés al Parlament de Catalunya."

Així mateix, ha considerat que "es tanca l'exili amb la llei d'amnistia" i que assumeix, textualment, un nova perspectiva de la situació amb la legislatura com a objectiu.

En referència al president d'ERC, Oriol Junqueras, ha assegurat que no hi ha relació i s'ha proposat, des de la nit electoral del 12 de maig i si hi ha una majoria parlamentària que permeti un govern independentista, parlar amb els republicans i "liderar aquesta recuperació".