Puigdemont avisa Sánchez que "de l'incompliment neix la desconfiança" i es queixa de no poder parlar en català

ESTRASBURG (FRANÇA), 13 des. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de Catalunya i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha advertit el president del Govern central, Pedro Sánchez, que "de l'incompliment neix la desconfiança" en la seva intervenció al Parlament Europeu aquest dimecres i s'ha queixat de no poder-hi parlar en català.

Sánchez i Puigdemont han coincidit a l'hemicicle del Parlament Europeu, la primera vegada que tots dos es veuen després que el PSOE i Junts van pactar una llei d'amnistia que beneficiarà els implicats del procés, a canvi de la investidura del líder socialista.

Puigdemont ha caminat cap a la tribuna i ha passat al costat de Sánchez, tot i que no s'ha produït cap gest entre tots dos. "El problema d'Europa no han estat mai les promeses, el problema d'Europa és el compliment d'aquestes promeses", li ha etzibat el líder de Junts.

"Perquè de l'incompliment neix la desconfiança, desconfiança que pot posar en risc fins i tot un projecte tan sòlid com la Unió Europea", ha advertit a continuació.

D'aquesta manera l'ha comminat a complir els acords pactats entre socialistes i postconvergents que inclouen l'aprovació de la llei d'amnistia i es refereixen també al reconeixement nacional de Catalunya. Junts també reclama en aquest acord que es posi fi al suposat dèficit fiscal de l'Estat amb aquesta comunitat i es traspassi el 100% dels tributs.

A més, s'ha queixat d'haver-se d'expressar en castellà i no poder-ho fer en català i per tant no poder exercir els seus "drets fonamentals" perquè "aquesta Europa de les persones que vostè havia de defensar durant la seva presidència no ens inclou si parlem en català", ha retret.

Puigdemont dispara aquests dards després de ralentir-se el debat per incloure el català i la resta de llengües cooficials d'Espanya com a idiomes oficials de la UE, una de les primeres reclamacions que van fer per començar a negociar el seu suport a la investidura de Sánchez.

"La nostra llibertat d'expressió en aquesta cambra val menys que la seva. President Sánchez, les oportunitats cal aprofitar-les quan es produeixen. Si es deixen passar de llarg per por o per incapacitat, les conseqüències no són mai agradables", ha resolt.