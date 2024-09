Puigdemont avisa el PSOE que no poden donar per descomptat el vot de Junts

"Amb Junts no funcionen els xantatges ideològics"

BARCELONA, 18 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisat aquest dimecres el PSOE que no poden donar per descomptat el vot de Junts en les negociacions per tirar endavant decrets, lleis o nomenaments: "El nostre, no".

"Perdre el respecte a qui té els vots que necessites i no suar la samarreta intentant guanyar-te'ls en cada votació és el camí més directe al fracàs. Ho reitero: aquestes eren les regles del joc que vam exposar des del primer dia, de manera que no es poden fer els sorpresos", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.

Ho ha dit després que el Govern central ha mirat de restar importància al distanciament amb Junts al Congrés --que els ha portat a perdre diverses votacions i posa en qüestió que tinguin una majoria suficient per tirar endavant iniciatives-- i veu insostenible que els de Carles Puigdemont continuïn votant en el mateix sentit que el PP i Vox.

Segons Puigdemont, l'executiu espanyol no ha de dir què ha de fer Junts i sí dedicar-se a "complir" els seus compromisos i governar.

És més, defensa que són els grups parlamentaris els que controlen el Govern central, els que demanen explicacions i els que poden fer servir els seus vots per exercir aquesta funció: "El parlamentarisme té aquestes coses, i presentar-ho com un problema és donar ales als discursos populistes que pregonen governs 'forts' que no s'hagin de preocupar d'eleccions ni parlaments".

Després d'admetre que és complicat governar en minoria, ha afegit que "és una bona manera de fomentar la democràcia perquè dona joc a les minories", ha dit.

MAJORIES

Per Puigdemont, el Govern espanyol no ha d'oblidar que no disposa de majoria absoluta: "Que no la té a Espanya, que no la té a Catalunya i que no la té a Barcelona. I que a dos d'aquests tres llocs ni tan sols no va guanyar les eleccions. És més: té l'alcaldia de Barcelona gràcies precisament al PP", ha afirmat.

Així, ha assegurat que sortiran tots guanyant un cop el Govern central digereixi --en les seves paraules-- que no pot actuar com si tingués majoria absoluta perquè, en la seva opinió, significarà que "substituirà la imposició per la negociació".

"Potser estan mal acostumats, però amb Junts no funcionen els xantatges ideològics ni els embuts per fer-nos empassar galàpets. Els ho vam dir el primer dia però fa l'efecte que necessiten menjar més cues de pansa", ha resolt.