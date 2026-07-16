Puigdemont avisa que no aplicar l'amnistia significaria confrontar-se al dret europeu

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia, i ha avisat que si els tribunals espanyols es continuen negant a aplicar-la "s'estaran confrontant amb el dret europeu".
"El TJUE no podia ser més nítid, i no ha deixat cap escletxa a través de la qual es pugui discutir la nostra victòria", ha escrit en un article a X titulat 'L'amnistia és europea, la repressió és espanyola' recollit per Europa Press.
En el text, Puigdemont qualifica la resolució de victòria rotunda i triomf polític de l'independentisme davant els poders de l'Estat, i ha assegurat que s'ha blindat una amnistia que no volien el president de la Generalitat, Salvador Illa; el PSC; el PSOE, ni "la dreta política, mediàtica i judicial espanyola".
"Si es continuen negant a aplicar l'amnistia de manera integral no només estaran incomplint una llei aprovada per les Corts i declarada constitucional sinó que, a més, estaran confrontant-se amb el dret europeu", ha dit.
EN CONTRA DEL PRIMER REDACTAT
Ha afirmat que la llei d'amnistia va ser una exigència de Junts per investir el president del Govern central, Pedro Sánchez, i que el text es va aprovar només quan es van incorporar les exigències dels juntaires en relació amb "les fantasioses acusacions de terrorisme".
"Vam haver de votar 'no' al primer redactat de la llei d'amnistia perquè s'excloïa els activistes acusats de terrorisme. Pensàvem que se'ls havia d'incloure i que ho podíem fer d'una forma que fos escrupolosa amb el dret europeu", i ha dit que van haver de marcar posició i que no va ser fàcil fer-se entendre.
ARA ES JUGA "AL BERNABÉU"
Ha insistit que Junts tenia raó i ha avisat que el camí "per acabar amb la repressió no s'ha acabat", tot i que creu que ara compten amb moltes més eines que avalen la seva posició i que els poden ser útils en el futur.
"El partit ara no es jugarà a Europa sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic decantats cap a un costat. No hauria de ser així", i ha assegurat que no busquen un benefici personal sinó recuperar forces i recursos per treballar per la independència de Catalunya.
AGRAÏMENT A BOYE
També ha expressat el seu agraïment a totes les persones que "han sabut aguantar la pressió i jugades brutes de tota mena pensades per fer descarrilar l'operació" i fer-los desistir de la seva posició, i ha esmentat el seu advocat, Gonzalo Boye, del qual ha destacat l'experiència europea i saviesa jurídica.
Ha afirmat que no és la primera victòria a Europa sinó que "com a mínim és la tercera" ja que van aconseguir blindar al TJUE la decisió de la justícia belga de no accedir a l'extradició de l'exconseller de la Generalitat Lluís Puig i van derrotar el Parlament Europeu quan va aprovar retirar-los la immunitat a ell i a l'eurodiputat de Junts Toni Comín.