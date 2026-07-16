Puigdemont avisa que no aplicar l'amnistia significaria confrontar-se amb el dret europeu

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha celebrat l'aval del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) a la llei d'amnistia, i ha avisat que si els tribunals espanyols es continuen negant a aplicar-la "s'estaran confrontant amb el dret europeu".
"El TJUE no podia ser més nítid, i no ha deixat cap escletxa a través de la qual es pugui discutir la nostra victòria", ha escrit en un article a X recollit per Europa Press, en el qual ha qualificat la resolució de victòria rotunda i triomf polític de l'independentisme davant els poders de l'Estat.
"Si es continuen negant a aplicar l'amnistia de manera integral no només estaran incomplint una llei aprovada per les Corts i declarada constitucional sinó que, a més, estaran confrontant-se amb el dret europeu", ha dit.