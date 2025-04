Puigdemont avisa que les decisions de Trump passaran "factura, i no serà barata"

També demana que no siguin "excusa per amagar les carències" de l'actual model econòmic

BARCELONA, 3 abr. (EUROPA PRESS) -

El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dijous que les decisions del president dels Estats Units, Donald Trump, passaran "factura, i no serà barata".

"Acaba l'era de la globalització tal com l'hem entès fins ara i en comença una de nova, de desenvolupament incert", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.

Segons Puigdemont, Trump s'esforça a demostrar certesa en la seva política en al·legar que està fent el que va dir que duria a terme, però que "l'efecte que provoca és una incertesa global de dimensions colossals".

Malgrat tot, ha demanat que Trump no sigui "l'excusa per amagar les mancances i les avaries" que té el model econòmic present com a conseqüència de les decisions preses aquí i no als Estats Units.

"Estarà molt bé articular un front anti-Trump, però el nostre mal no comença amb les decisions americanes", ha conclòs.