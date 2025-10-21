Puigdemont avisa de "les conseqüències de la manipulació i la mentida" en les democràcies

BARCELONA 21 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dimarts que "les conseqüències de la manipulació i la mentida acaben sent nefastes" per a la salut democràtica de tota la societat.
"I la irrupció de la intel·ligència artificial i la dictadura dels algorismes en el món de la comunicació obliga a extremar la responsabilitat col·lectiva... amb el benentès, és clar, que compartim la idea que la millor societat és aquella formada per individus amb consciència crítica", ha destacat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Basant-se en l'últim Eurobaròmetre sobre informació i xarxes socials, ha lamentat que recull que la meitat de la societat espanyola creu que en els últims 7 dies ha estat exposada, sovint o molt sovint, a la desinformació, mentre que a Bèlgica aquest risc és 20 punts inferior: "Les causes que ho expliquen ho deixo a la consideració dels experts. Algunes, però, em semblen evidents".