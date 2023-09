Puigdemont avisa que "les condicions no les posa" qui demana ajuda sinó qui la dóna

BARCELONA, 17 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisat aquest diumenge que "les condicions no les posa" qui demana ajuda, sinó qui la dóna.

Ho ha dit en un tuit recollit per Europa Pres després que la vicepresidenta segona del Govern central en funcions i líder de Sumar, Yolanda Díaz, hagi assegurat en una entrevista en 'La Vanguardia' que l'unilateralitat "no cap" en un acord d'amnistia.

"Em penso que algú es confon. No som nosaltres els qui necessitem suports per anar a la investidura", ha recordat Puigdemont.

Ha comparat la negociació d'investidura amb anar a demanar un crèdit a un banc: " Tens tot el dret a discutir les condicions i a negociar-les, només faltaria. Com quan vas al banc a demanar un crèdit. Pots negociar si hi ha un període de carència i el tipus d'interès que et proposen, per exemple".

"Però no li pots posar condicions i demanar que renunciï a cobrar interessos. Vaja, si és que vols que et donin el crèdit, és clar", ha afegit.