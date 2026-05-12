Puigdemont avisa el govern d'Illa que "el carrer s'escalfa i s'afarta" de la seva gestió

"Tenim el Govern més espanyolista de la història que copia el model policial espanyol", lamenta
BARCELONA, 12 maig (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha avisat aquest dimarts el Govern que "el carrer s'escalfa i s'afarta" de la seva gestió 2 anys després de les eleccions catalanes que van erigir Salvador Illa com a president de la Generalitat.
"S'han assegurat la tranquil·litat de la bassa d'oli. O això es pensen. Perquè, tanmateix, el carrer s'escalfa i s'afarta. No només per la qüestió educativa. I més tard o més d'hora trobarà una via per expressar un malestar que va en augment", ha apuntat en un article que ha publicat a X amb el títol 'Dos anys després, l'anestèsia comença a deixar de fer efecte: escolteu el carrer'.
Segons Puigdemont, la vaga educativa i la mobilització del sector ha estat "un èxit contundent" del qual no sap si el Govern n'és gaire conscient, i s'ha preguntat què dirien els seus acòlics si el responsable d'haver infiltrat agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents hagués estat un govern de Junts.
"Que ningú no se sorprengui de comprovar que tenim el Govern més espanyolista de la història que copia el model policial espanyol; ho vam advertir fa més de dos anys, i ningú no podrà discutir que vam ser molt explícits al respecte", ha destacat.
Així, ha assegurat que ja van advertir que "la desconstrucció de la nació" era una de les prioritats del PSC, començant pels mitjans públics, la policia, l'educació, la sanitat, la llengua i la projecció exterior de Catalunya.
"Tot allò que des de la fi biològica del franquisme havia estat l'expressió de la Catalunya més pròspera, moderna i democràtica al llarg de les dècades, ha estat substituït per una visió submissa, espanyolitzada, mediocre, adotzenada d'entendre l'autogovern i les institucions seculars dels catalans", ha afegit.
ESTRATÈGIA "DE L'ANESTÈSIA"
Es tracta, segons Puigdemont, de l'estratègia "de l'anestèsia i de l'amnèsia, que a còpia de creixents subvencions i controls sobre els mitjans de comunicació s'imposa indolentment en l'imaginari col·lectiu".
Això, a parer seu, és el que permet al Govern tenir "la tranquil·litat de poder defensar com 'democràtic' allò que en la dictadura era contestat per tota l'oposició democràtica (inclosos els moviments socialistes de l'època) i no tenir por de cap terrabastall".
En aquest sentit, ha defensat que hi ha l'alternativa que representa Junts per més que, a parer seu, intentin tapar-la, asfixiar-la, silenciar-la, estigmatitzar-la o arraconar-la, "si cal pactant amb el PP a l'Ajuntament de Barcelona, o amb el PP i Vox al Parlament".
Aquesta alternativa passa, segons Puigdemont, per no avergonyir-se de parlar català, per exposar "els abusos i robatoris d'Espanya" i per defensar que la supervivència i el futur passen pel progrés econòmic i social dels ciutadans, les famílies i les empreses.
"Un país que sap que sense independència només ens espera la decadència. I a alguns pot ser que això no els molesta o s'hi avenen. Però per a la immensa majoria dels catalans, la decadència no és una opció", ha resolt.