Puigdemont avisa que estabilitzar el Govern central és contribuir a la "dissolució" de Catalunya

BARCELONA, 23 juny (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avisat aquest divendres que qui pretengui estabilitzar el Govern central que surti de les eleccions generals del 23 de juliol estarà contribuint "a la dissolució de la nació" catalana.

En un tuit recollit per Europa Press, ha assegurat que hi ha evidències acumulades durant dècades i segles que confirmen que "no existeix cap via constitucional espanyola que permeti la supervivència de Catalunya, ni sota dictadures ni sota democràcies presidides per la monarquia hereva de la dictadura".

"L'esquerra és exactament igual de dissolvent que la dreta, i per això s'ajuden mútuament, com hem tornat a veure a Barcelona. En aquest context, si ells han decidit ser pluja àcida per a Catalunya, Catalunya no pot ser la pluja balsàmica de la política espanyola", ha apuntat.

Després d'opinar que la prosperitat i el benestar dels catalans no figuren entre les prioritats de cap partit de Madrid, ha acusat l'Estat d'anunciar, moltes vegades, "una pluja de milions que mai" no han rebut els ciutadans.

"La veritat és que mentre prometia inversions, l'Estat ja havia decidit descarregar una persistent pluja àcida sobre Catalunya amb la intenció de dissoldre la nació, començant per la llengua i continuant per la cohesió social", ha lamentat.