Puigdemont avala la petició d'Aragonès de fer un front comú però "per a la independència"

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha avalat aquest dimarts la petició del president català, Pere Aragonès, de fer un front comú a Catalunya davant un hipotètic govern del PP i Vox després de les eleccions generals del 23 de juliol, però recalca que ha de ser "per la independència".

"Exactament això és el que demanem des de fa anys: reunim-nos, retrobem-nos i proposem al conjunt del país una estratègia compartida. Però per a la independència, és clar. Per a altres coses, no cal que perdin el temps", ha destacat en un missatge a Twitter recollit per Europa Press.

En el missatge adjunta una fotografia en què l'expresident mostra el llibre que va escriure amb el títol 'Reunim-nos' amb la imatge de la compareixença d'Aragonès a la televisió al Palau de la Generalitat.