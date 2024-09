Puigdemont assenyala els que converteixen la Generalitat en "gestoria d'encefalograma políticament pla"

Veu insuficient l'amnistia i assegura que no tiraran la tovallola per aconseguir la independència

BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha retret aquest dissabte que s'intenti convertir aquesta institució en una "gestoria d'encefalograma políticament pla" i ha avisat que no tiraran la tovallola per aconseguir la independència de Catalunya.

"Poden convertir, i ho intenten, la Generalitat en una gestoria d'encefalograma políticament pla, però no poden canviar la història", ha declarat durant la seva intervenció telemàtica en un acte del Consell de la República (CdRep), entitat encapçalada per l'expresident, pels 7 anys del referèndum de l'1 d'octubre, a Arenys de Mar (Barcelona).

Ha reivindicat la contundència del referèndum i ha criticat aquells que intenten fer política prescindint-ne, la qual cosa al seu parer és faltar al principi de realitat: "No hi ha prou gomes d'esborrar per eliminar-lo de la nostra història i prescindir-ne quan ens plantegem el futur de la nostra societat".

"No tirem la tovallola ni ho farem mai, i menys ara que la falta d'unitat ha tingut unes conseqüències polítiques nefastes per a la nació", ha advertit.

"MANS LLIGADES A L'ESQUENA"

Així mateix, ha qualificat la llei d'amnistia d'insuficient i l'ha catalogat com la primera rectificació d'un "comportament repressor i antidemocràtic", que no és suficient, segons ell, per reparar el dany que es va infligir a la ciutadania.

En aquest sentit, ha advertit que no hi pot haver normalitat ni parlar de normalització, en al·lusió implícita als socialistes, mentre existeixin condicions que fan que alguns com ell hagin de "lluitar amb les mans lligades a l'esquena".

"Aquests 7 anys de repressió s'han encarregat de demostrar que no existeix un altre camí per sobreviure com a societat, com a nació, per la nostra llengua, per la nostra cultura, per la nostra economia, pel model de societat que volem, que no sigui la independència", ha afegit.