Puigdemont assegura que el "xantatge polític" no farà que Junts voti a favor de Pedro Sánchez

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat aquest dissabte que "el xantatge polític" no farà que Junts voti a favor de la investidura del president del Govern central en funcions i candidat del PSOE a la Presidència, Pedro Sánchez.

Així ha reaccionat en un tuit recollit per Europa Press a la pèrdua d'un escó del PSOE a favor del PP a Madrid després del recompte del vot CERA, que alhora manté els escons de Junts a Girona i Tarragona.

Ha considerat rellevant que Sánchez "només podrà ser triat si obté el vot afirmatiu d'una coalició àmplia, inclosos els set vots de Junts".

TRES POSSIBILITATS

Ha afegit que el resultat provisional de les eleccions ja va situar Junts en el focus i que, amb els resultats definitius, la situació és més contrastada: "O Junts vota que sí, o el PSOE acaba facilitant la investidura de Feijóo (o la del candidat que els populars proposin) o anem a la repetició de les eleccions".

"Tenir la clau és circumstancial. Un dia la tens i l'endemà, no, i no ho podem perdre mai de vista. Això no ens pot fer caure ni en les presses davant la por de perdre-la, ni en la sobreactuación davant d'un poder que és inevitablement efímer", ha afegit.

MÉS DE 5 ANYS D'AMENACES

Puigdemont també ha explicat que ha rebut amenaces durant els cinc anys i nou mesos que porta a Brussel·les: "Ho explico bàsicament perquè hi hagi qui es pugui fer una lleugera idea de quin efecte em pot causar el fet que diguin que si Junts no vota a Pedro Sánchez em caurà el món damunt".

Ha lamentat que cap jutge espanyol ha actuat davant d'aquestes amenaces i ha afegit: "Viu sense la protecció que la llei teòricament em garanteix".