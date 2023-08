Puigdemont assegura que "no hi ha cap negociació en marxa" ni proposta d'amnistia sobre la taula

Avança que donarà "informació directa" sobre la proposta de Junts en una conferència el 5 de setembre



BARCELONA, 31 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que "no hi ha cap negociació en marxa amb ningú" ni s'ha presentat cap projecte d'amnistia en el marc dels contactes entre els grups sobre la investidura del candidat socialista, Pedro Sánchez.

"Quinze dies després de l'acord per a la Mesa del Congrés dels Diputats, la quantitat d'especulacions en forma d'informació que han anat apareixent porten, probablement, a algunes conclusions errònies que caldrà aclarir aviat", ha dit aquest dijous en un tuit recollit per Europa Press.

Puigdemont ha sostingut que hi ha "converses amb els diferents actors polítics, com és lògic", si bé la majoria --diu-- ja venen de la legislatura passada.

No obstant això, ha demanat "no confondre" aquestes converses amb una negociació, i ha advertit que diàleg i negociació no són conceptes sinònims.

"El diàleg és previ a tota negociació; pot servir per fixar el marc en què aquesta pot discórrer, o pot servir per comprovar que no hi ha marge de negociació. Això ho veurem en els propers dies", ha apuntat.

Aquestes declaracions arriben el mateix dia en què Junts ha reunit la seva executiva per abordar la situació política, després que el PSOE reiterés el seu 'no' a donar suport a la investidura del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, i es reafirmés en articular una majoria alternativa.

"RESPONSABILITAT"

Puigdemont ha recordat que Junts es va conjurar per abordar els contactes amb responsabilitat i no parlar sobre el seu contingut, davant el que, segons ell, "és inevitable que altres ho facin per nosaltres i es creïn ficcions".

Per això, ha avançat que el proper dimarts 5 de setembre a les 11.00 hores donarà "informació directa sobre quin és el marc que Junts proposarà" a aquells qui vulguin negociar amb ells, en la conferència inaugural d'una jornada interparlamentaria a Brussel·les.

Puigdemont ha desvinculat l'escenari de negociacions sobre la investidura de Sánchez de "cap decisió relativa al Consell de la República", després que aquesta setmana hagi dissolt la seva assemblea de representants i plantejat una reforma de l'entitat.