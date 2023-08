Puigdemont assegura estar a Waterloo i no a Cotlliure en un "quarter general" de Junts

BARCELONA, 6 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha assegurat que actualment està a Waterloo (Bèlgica) i no a Cotlliure (França) instal·lat en un "quarter general" de Junts, on afirma que el situen alguns mitjans de comunicació.

"I que consti que m'encantaria ser en el xalet de Cotlliure on, segons certa premsa espanyola generalment ben intoxicada, he instal·lat una mena de quarter general. Però no, ara mateix soc a Waterloo, on plou tot el dia i la temperatura és de 14 graus", ha retret a través de Twitter.

"Sempre és bo destriar el gra de la palla. Aquests dies, entre les serps d'estiu i la increïble imaginació de part de la premsa espanyola (i de la catalana també), això esdevé imprescindible", ha afegit.