Puigdemont aposta per un Govern independentista si s'obté "una majoria simple, però prou sòlida"

Assegura que si presideix la Generalitat es dedicarà "des del primer minut a refer la unitat"



BARCELONA, 23 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ a la presidència a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha advocat per tractar que l'independentisme governi si s'obté "una majoria simple, però prou sòlida".

Així s'ha pronunciat en una entrevista d'aquest dimarts a 'El Punt Avui' recollida per Europa Press en preguntar-li per un possible escenari de repetició electoral si l'independentisme no assoleix la majoria absoluta i, si bé ha rebutjat descartar qualsevol opció, ha admès que "no seria una bona notícia" per a Catalunya.

"S'ha governat Catalunya amb 33 diputats --en referència a l'actual Govern d'ERC-- i crec que l'independentisme sumarà bastant més que això, i si no tenim majoria ens aproparem molt. No podem perdre l'oportunitat", ha sostingut Puigdemont.

Respecte a una possible unió de les taules de negociació d'ERC i Junts amb el PSOE, ha assegurat que si presideix el Govern es dedicarà "des del primer minut a refer la unitat", i ha plantejat consensuar el lideratge de la part catalana.

D'aquesta manera, ha advocat per arribar a un "acord polític amb altres forces polítiques, i amb ERC per descomptat" per potenciar la part catalana en la negociació duta a terme a Suïssa, la qual creu que hauria d'estar encapçalada per la presidència de Catalunya.

CANDIDATURA PERSONAL

En preguntar-li per les crítiques de la resta de partits cap a la seva candidatura per ser personalista, ha respost que el que necessita Catalunya en aquests moments és lideratge: "Probablement sigui això el que els molesti. No creuen que en aquest moment Catalunya necessita lideratge, i això és exactament el contrari del que jo penso".

Així mateix, ha argumentat que si hagués anteposat l'aspecte personal, s'hagués presentat a les eleccions europees, ja que com a candidat al Parlament Europeu "s'està més tranquil i no s'està sotmès a la coctelera que representa, ara mateix, ser candidat a la presidència de la Generalitat".