Puigdemont apel·la a una "mobilització permanent" en defensa del català

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 21 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha apel·lat aquest dimarts a una "mobilització permanent" en defensa del català, petició que considera que cobra un sentit molt especial a dos dies de celebrar Sant Jordi.
"Celebro totes les iniciatives que es fan en aquest sentit, encoratjo la gent a participar-hi, no només per Sant Jordi, per Sant Jordi especialment, però al llarg de l'any", ha subratllat en un video penjat a Instagram recollit per Europa Press.
Segons Puigdemont, els catalans, a més de parlar, llegir i escriure en aquesta llengua, s'han de mobilitzar, comprometre's i militar a favor del català perquè està "amenaçat des de l'exterior".
Malgrat l'esforç que pot suposar per als qui parlen altres llengües que tenen "les estructures d'un estat que les protegeixen", ha instat a dur a terme aquesta mobilització davant els qui la voldrien, a parer seu, minoritzada i apartada.
"És una llengua de cultura, de creació, és una llengua internacional, és una llengua històrica i sobretot és la llengua pròpia de Catalunya", ha recalcat Puigdemont, per la qual cosa defensa que els catalans tenen el deure d'afegit de mobilitzar-se en la seva defensa, més enllà de fer-la servir.