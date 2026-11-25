BRUSSEL·LES 25 nov. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest dimecres que tornarà a Catalunya dissabte que ve 12 de desembre i que ho farà al Parlament al migdia, després de més de nou anys a Bèlgica i un cop el Tribunal Suprem li ha aplicat la llei d'amnistia.
"Me'n vaig anar com a president de la Generalitat i tornaré allà on la democràcia catalana tria o destitueix els seus presidents, que és el Parlament de Catalunya, i ho faré el dissabte 12 de desembre, al migdia, i aquesta nit ja podré dormir a casa amb la meva família", ha assenyalat en una roda de premsa a Brussel·les.
El Tribunal Suprem va aplicar dilluns passat la llei d'amnistia al dirigent independentista, que es trobava processat per un delicte de malversació, i també als exconsellers Toni Comín i Lluís Puig i posa així punt final a la causa del procés que es va obrir arran del referèndum il·legal de l'1 d'octubre del 2017.