Puigdemont anuncia que no negociarà els pressupostos amb el PSOE i demanaran una reunió a Suïssa

Torna a rebutjar sumar-se a una moció de censura del PP i critica que no es reuneixi amb Sánchez

BRUSSEL·LES (BÈLGICA), 17 (EUROPA PRESS)

El president de Junts, Carles Puigdemont, ha anunciat aquest divendres que no negociaran els pressupostos generals de l'Estat (PGE) amb el PSOE i altres qüestions "sectorials" després que la Mesa del Congrés hagi posposat novament la petició sobre la qüestió de confiança, i demanen activar una reunió urgent i extraordinària a Suïssa entre les dues formacions per comprovar el grau de compliment dels acords.

"Farem una reunió extraordinària a Suïssa per comprovar el grau de compliment d'aquests acords. A partir d'avui, la relació que tenim amb el PSOE és de suspensió de les negociacions que tenim a nivell sectorial", ha destacat en una conferència de premsa a Brussel·les després de la reunió de la permanent de Junts.

Segons Puigdemont, fan aquestes peticions perquè no volen que els socialistes "juguin amb el calendari", després d'assegurar que no volen continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que, a parer seu, no ha recuperat la seva confiança.

En preguntar-li què vol dir suspendre la negociació a nivell sectorial amb el PSOE, ha explicat que, si els socialistes els proposen parlar dels PGE, diran que no, i el mateix faran si els plantegen negociar noves iniciatives o decrets llei, excepte si el seu contingut afavoreix els interessos de Catalunya.

"Farem el que fèiem abans de donar suport a Pedro Sánchez", ha explicitat Puigdemont, raó per la qual ha deixat clar als socialistes que no els convidin a negociar res i que només votaran a favor de les iniciatives que encaixin en el seu programa electoral, cosa que no vol dir que s'instal·lin en el no a tot, ha dit.

Malgrat la ruptura de les relacions a nivell sectorial, ha aclarit que no aturaran els contactes sobretot els relacionats amb l'amnistia, el català a Europa ni la negociació que tenen oberta per al traspàs integral de les competències en matèria d'immigració a la Generalitat.

MOCIÓ DE CENSURA

Després que Junts hagi rebutjat sumar-se a una moció de censura del PP amb Vox, Puigdemont s'ha pronunciat en el mateix sentit, a més de censurar el paper del partit de Santiago Abascal contra els independentistes.

"Els termes en els quals s'ha plantejat és canviar un govern per un altre. Hi ha una altra manera més democràtica de forçar a convocar eleccions, que és apel·lar al comportament democràtic del president del Govern central", ha afegit el president de Junts,

REUNIÓ AMB SÁNCHEZ

Tot i que no ha tingut cap contacte directe amb Sánchez, ha explicat que l'incomoda que es pugui plantejar que tot està bloquejat perquè no s'han reunit, però "no fer-ho no facilita les coses".

A més d'afegir que tot ajuda, ha puntualitzat que tindria un valor "simbòlic" i que no serviria de res una possible trobada entre tots dos si es mantinguessin els suposats incompliments dels acords.

"Que ningú no pensi que aquest moviment l'estem fent perquè Sánchez no s'ha reunit amb mi. No passa res, podem viure perfectament sense reunir-nos", ha resolt.

IMMIGRACIÓ

També ha criticat les declaracions del ministre d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre les negociacions per al traspàs integral de les competències sobre immigració, després que hagi assegurat que no cediran competències exclusives de l'Estat.

"Nosaltres tenim una noció clara del que significa delegació integral", ha replicat Puigdemont al ministre, per deixar clar que encara no hi ha acord.

QÜESTIÓ DE CONFIANÇA

En la seva opinió, la decisió de la Mesa de posposar la petició de Junts perquè el president espanyol, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança suposa que el PSOE ha entès "que el risc de ruptura és real i que donar un cop de porta a la petició no era bona idea".

"Han rectificat", ha sostingut el també expresident català, que considera que els motius que els van portar a presentar aquesta iniciativa continuen intactes perquè, a parer seu, no s'han complert molts dels acords als quals havien arribat i perquè considera que els socialistes no tenen una posició unànime sobre l'existència o no d'un conflicte polític a Catalunya.