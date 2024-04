Puigdemont allarga la mà a ERC i demana "relativitzar" les crítiques de Junqueras

Presenta Comín com un candidat a les eleccions europees

BARCELONA, 24 abr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts+ al 12M, Carles Puigdemont, ha apostat aquest dimecres per la unitat després de les eleccions catalanes, per la qual cosa ha ofert la mà a ERC, i ha afirmat que les crítiques del president d'ERC, Oriol Junqueras, són declaracions de campanya electoral que "s'han de relativitzar".

"Comptaré per descomptat amb el senyor Junqueras, amb Marta Rovira, amb el president Aragonès i amb qui faci falta, amb qui s'hi vulgui sumar", ha expressat en unes declaracions als periodistes a Estrasburg per presentar la candidatura de Junts a les eleccions europees al costat del candidat, Toni Comín, i els números dos i tres, Neus Torbisco i Aleix Sarri.

Ho ha dit preguntat per les paraules de Junqueras, que dilluns va replicar a Puigdemont que "la unitat es practica no abandonant els governs enmig de dificultats".

"Les campanyes electorals donen pel que donen. Crec que el millor moment per parlar de la unitat és l'endemà de les eleccions", ha respost Puigdemont.

"MÀXIMA UNITAT"

Així, ha assenyalat que només tindrà "paraules positives" sobre la unitat i s'ha mostrat convençut que els catalans expressaran un vot de --textualment-- autoestima, esperança i canviar les coses.

"Per tenir un bon ensenyament de la llengua, en la immigració, en la seguretat, en la sequera, en l'habitatge. Hi ha situacions que estan realment al límit. Crec que demanen, per fer-hi front, la màxima unitat", ha conclòs.

TONI COMÍN

Puigdemont ha presentat el candidat de Junts a les europees, Toni Comín, i ha apuntat que és la candidatura "netament catalana" al Parlament Europeu.

Ha assegurat que en cas que els catalans confiïn en Junts el 12M, el partit necessitarà la "crossa europea" en defensa, ha dit textualment, dels interessos nacionals de Catalunya.

Per la seva banda, Comín s'ha mostrat convençut que la campanya per a les eleccions europees els permetrà "fer un molt bon resultat".

"Volem veure el resultat, veure qui compon cada grup parlamentari i a partir d'aquí hem de tenir moltes converses i esperar les decisions quan arribin", ha conclòs.