Puigdemont a Albiach (Comuns): Junts lluita "contra els qui estan espanyolitzant Catalunya"

BARCELONA 17 abr. (EUROPA PRESS) -
El president de Junts, Carles Puigdemont, ha respost aquest divendres a la líder dels Comuns al Parlament, Jéssica Albiach, que Juns lluita contra "els qui estan espanyolitzant" i arruïnant Catalunya, ha dit en una anotació a X recollida per Europa Press.
Albiach ha dit aquest mateix divendres que no creu que els votants de Junts, els seus militants, simpatitzants i dirigents siguin racistes però ha qualificat de preocupants alguns posicionaments del partit sobre la migració.
"Continua la manipulació dels moralment superiors. És contra vosaltres que lluitem. Lluitem contra els qui prefereixen Manuel Valls i el PP a Barcelona", ha afegit Puigdemont.