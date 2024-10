Puigdemont agraeix el "rol" que va tenir el grup de Junts al Parlament en el seu retorn a Barcelona

BARCELONA, 2 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha agraït als diputats de Junts al Parlament el "rol importantíssim" que van tenir en el seu retorn a Barcelona pel ple investidura del president Salvador Illa, en una operació que ha qualificat d'èxit històric.

"Tot i que molts de vosaltres no estàveu al corrent de molts detalls de l'operació d'entrada i d'extracció, vau fer el paper, vau complir amb el rol que s'esperava de tots vosaltres", ha dit Puigdemont en unes jornades de treball del grup parlamentari aquest dimecres a Waterloo (Bèlgica).

Ha afirmat que "tot penjava d'un fil tan fi que només amb que alguna cosa no hagués anat com estava previst" no estarien celebrant la reunió d'aquest dimecres ni ell podria ser-hi present.

Així mateix, ha lamentat el que van haver de "patir com a autoritats" i representants dels ciutadans els diputats quan van provar d'entrar al Parlament per al ple d'investidura.

"No és de rebut el tracte que vau rebre per intentar accedir al Parlament, que és el lloc on els ciutadans us han posat, i algú va decidir que us havien de violentar per exercir aquest dret fonamental", ha expressat.