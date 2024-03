Puigdemont agraeix l'amnistia al PSOE i afirma que continuaran amb el procés independentista

BARCELONA, 7 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha agraït la disposició del PSOE per pactar la Llei d'Amnistia i ha assegurat que permetrà "continuar el procés d'independència".

"Tenim tot el dret a continuar amb el procés d'independència, a fer política i a exercir els nostres drets sense ser violentats per les estructures d'Estat", ha defensat en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.

També ha avisat al Govern espanyol que, després del pacte per l'amnistia, no pot donar gens per aprovat i ha dit que ara toca negociar peça a peça, "des dels pressupostos al reconeixement nacional i a l'exercici del dret a l'autodeterminació".

(HI HAURÀ AMPLIACIÓ)