Puigdemont afirma que si fa un any l'haguessin detingut "avui encara seria a la presó"

BARCELONA 8 ago. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmat aquest divendres que, si fa un any hagués estat detingut després del seu retorn a Espanya per assistir al debat d'investidura de l'actual president de la Generalitat, Salvador Illa, "avui encara seria a la presó i, probablement, a punt de ser jutjat i condemnat".
Ho ha dit en un missatge publicat a 'X' recollit per Europa Press, en què ha recordat que aquest mateix divendres es compleix un any des que va comparèixer públicament a Barcelona després de gairebé 7 anys residint a Bèlgica després de l'1-O.
Ha explicat que la seva intenció era acudir al Parlament com a diputat per assistir a la votació d'investidura, però que, a causa de l'ordre de detenció en vigor, qualsevol intent d'accedir al recinte hauria suposat "un lliurament voluntari", alguna cosa que ha assegurat que mai ha contemplat.
Ha justificat el seu retorn al·legant "una raó democràtica fonamental", ja que havia estat triat diputat i considerava que tenia el dret i el deure participar en la sessió, i també ha defensat que la Llei d'Amnistia ja estava en vigor i que el Tribunal Suprem "no té base legal per ignorar-la".
"ANOMALIA DEMOCRÀTICA GREU"
Segons Puigdemont, la seva acció buscava "denunciar una anomalia democràtica greu" i trencar els plans repressius de l'Estat espanyol, textualment, al mateix temps que ha criticat la passivitat del president del Govern, Pedro Sánchez, i l'estratègia de normalitat que, en les seves paraules, promou Illa.
"Si ells em volen tancat i inhabilitat, el meu deure és intentar fer exactament el contrari", ha sostingut, i ha reivindicat que el seu retorn va ser possible gràcies al compromís i l'audàcia de moltes persones, així com als ciutadans que es van mobilitzar aquest dia.
Puigdemont ha conclòs el seu missatge apel·lant a mantenir la posició malgrat les dificultats: "No sempre és còmode ni agradable, però és una actitud fonamental que no hauríem d'abandonar mai".