Puigdemont afirma que Sánchez "no serà president amb els vots de Junts" després del 23

No veu just posar Junts, ERC i la CUP "en el mateix sac"



BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat, Carles Puigdemont, ha afirmat que el president del Govern central i candidat del PSOE a la reelecció, Pedro Sánchez, "no serà president amb els vots de Junts" després de les eleccions generals del 23-J.

Preguntat en una entrevista en el diari 'Ara', recollida aquest diumenge per Europa Press, per qui governarà, ha opinat que "si guanya el PP, el més probable és que el PSOE faciliti la investidura que no que faci un govern amb Vox".

"Quant a Catalunya, la diferència és que el PSOE opera amb anestèsia i el PP sense, però tots dos amputen", ha advertit Puigdemont, que ha posat en dubte que existeixi una via cap a la independència que passi per l'abstenció el 23-J.

"Puc entendre què hi ha darrere d'aquesta abstenció que ara es propugna, però l'abstenció, per a mi, no és una opció. Votar Junts, ERC o la CUP pot ser incòmode per a molta gent, però tampoc no és just posar tothom en el mateix sac", ha dit, assenyalant que no és el mateix haver investit Pedro Sánchez que no haver-ho fet.

RETREU AL GOVERN PACTAR "UNES REFORMES TRAMPA"

Ha retret al Govern "haver pactat uns pressupostos o unes reformes trampa", ha qualificat d'inacceptable que l'Executiu català tingui 33 diputats i ha assegurat que ell s'hauria sotmès a una qüestió de confiança.

"Si Sánchez hi té interès, li diré els dies exactes i els noms concrets de les visites que vaig rebre abans, durant i després dels indults per oferir-m'ho", ha afegit Puigdemont, que a inicis de juliol va assegurar que membres del PSOE li van oferir un indult si s'entregava.

Preguntat per quin seria el seu màxim èxit, ha respost: "Que Espanya retiri l'ordre de detenció estatal, perquè se la forci a respectar la immunitat que ens reconeixeria el Tribunal Europeu. I això no és una fantasia".