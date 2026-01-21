Puigdemont afirma que Rodalies és un "infern diari" i demana el traspàs del sistema ferroviari

David Oller - Europa Press
Afirma que això "no se soluciona creant un nou organisme en el qual continua manant Renfe"
BARCELONA, 21 gen. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que Rodalies representa un "infern diari" per als catalans i ha demanat un traspàs íntegre del sistema ferroviari, textualment.
"El que estem veient aquests dies amb Rodalies és la part més palpable d'aquest caos, que s'ha convertit en la nova normalitat", ha dit en una anotació a X aquest dimecres recollida per Europa Press.
Ha afegit que això "no se soluciona creant un nou organisme en el qual continua manant Renfe" i ha afirmat que l'actual sistema és, a parer seu, deficient, insegur i imprevisible.
Ha advertit, textualment, que Catalunya camina directa al bloqueig: "L'ascensor social avariat, el sistema d'educació que fa aigües, un accés a l'habitatge impossible, la sanitat col·lapsada, una burocràcia i una normativa asfixiant que tracta el ciutadà des del principi de culpabilitat, uns impostos excessius o una mobilitat impracticable", ha enumerat.
INVERSIÓ
Ha assegurat que la situació de Rodalies es deu a la "deixadesa dels governs de l'Estat espanyol, indistintament del color polític" i ha destacat que, segons les seves dades, entre 2015 i 2022 Renfe, Adif i Adif-Alta Velocitat han executat el 35,1% de les inversions previstes a Catalunya.
"S'omplen els diaris de grans anuncis, de pluja de milions, però arriben quatre gotes mal comptades", ha expressat.
Així, ha demanat valentia política per reconèixer el que no s'ha fet bé fins ara: "Només la fi del dèficit fiscal i la plena sobirania en tots i cadascun dels àmbits del nostre país ens podrà fer sortir d'aquest atzucac", ha resolt.