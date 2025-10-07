Publicat 07/10/2025 13:41

Puigdemont afirma que la "resposta aniquiladora" d'Israel no invalida el seu dret a defensar-se

Archivo - L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont
Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

"La brutalitat de Hamas tampoc no invalida el dret a l'autodeterminació del poble palestí"

BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha commemorat aquest dimarts el segon aniversari de l'atemptat de Hamas i ha dit que "la desproporció de la seva resposta aniquiladora no invalida en absolut" el dret d'Israel a protegir-se i defensar-se.

En un missatge a X recollit per Europa Press, ha afirmat que "el sentiment d'amenaça existencial d'Israel està justificat" després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.

Així mateix, ha apuntat que "la brutalitat de Hamas tampoc no invalida el dret a l'autodeterminació del poble palestí" i ha optat per treballar per la pau, que només veu possible amb l'alliberament dels ostatges, el desarmament de Hamas i l'alto el foc.

Ha defensat una "fórmula que permeti el reconeixement i la coexistència pacífica entre els dos pobles" amb la implicació dels països àrabs i el compromís actiu d'Israel de respectar l'existència del poble palestí.

"Si tot això s'assoleix per intervenció del president Trump li ho haurem d'agrair sense complexos", i ha afegit que les conseqüències d'un fracàs de les negociacions seran dures i doloroses també per a Europa.

