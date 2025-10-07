Puigdemont afirma que la "resposta aniquiladora" d'Israel no invalida el seu dret a defensar-se

"La brutalitat de Hamas tampoc no invalida el dret a l'autodeterminació del poble palestí"
BARCELONA, 7 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha commemorat aquest dimarts el segon aniversari de l'atemptat de Hamas i ha dit que "la desproporció de la seva resposta aniquiladora no invalida en absolut" el dret d'Israel a protegir-se i defensar-se.
En un missatge a X recollit per Europa Press, ha afirmat que "el sentiment d'amenaça existencial d'Israel està justificat" després dels atacs del 7 d'octubre del 2023.
Així mateix, ha apuntat que "la brutalitat de Hamas tampoc no invalida el dret a l'autodeterminació del poble palestí" i ha optat per treballar per la pau, que només veu possible amb l'alliberament dels ostatges, el desarmament de Hamas i l'alto el foc.
Ha defensat una "fórmula que permeti el reconeixement i la coexistència pacífica entre els dos pobles" amb la implicació dels països àrabs i el compromís actiu d'Israel de respectar l'existència del poble palestí.
"Si tot això s'assoleix per intervenció del president Trump li ho haurem d'agrair sense complexos", i ha afegit que les conseqüències d'un fracàs de les negociacions seran dures i doloroses també per a Europa.