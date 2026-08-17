Puigdemont afirma que les víctimes del 17A "mereixen el dret a saber tota la veritat" del cas

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 17 ago. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha afirmat que les víctimes dels atemptats jihadistes del 17 d'agost de 2017 "mereixen el dret a saber tota la veritat relacionada amb el cas" i ha assegurat que no ho han tingut fàcil en aquest sentit.
En una publicació en 'X' recollida per Europa Press aquest dilluns, Puigdemont, que estava al capdavant del Govern català durant el 17A, ha subratllat l'eficiència dels Mossos d'Esquadra i la resposta exemplar de tota la ciutadania, inclosa la "contundent i inequívoca condemna" de les associacions musulmanes de Catalunya.
"Tampoc oblidarem mai els vincles comprovats entre els serveis d'informació i policials espanyols i l'imant que va anar el cervell de l'operació", ha agregat.
Ha dit que la immensa majoria dels ciutadans vol viure en pau i "una petita minoria, radicalitzada i fanatitzada per ments criminals, és capaç de fer molt dany en un moment determinat".
Per això, ha conclòs: "És necessari actuar preventivament, millorant la informació i la formació policials, actuant a les presons, apartant de la nostra societat a els qui venen a predicar odi i violència".