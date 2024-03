Puigdemont afirma que l'amnistia li permetrà treballar sense "l'amenaça d'una repressió ferotge"

Acusa a PP i PSOE de deixar a la policia i la justícia una responsabilitat de la política



ELNA (FRANÇA), 21 març (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i candidat de Junts a les eleccions catalanes del 12 de maig, Carles Puigdemont, ha afirmat que la Llei d'Amnistia li permetrà treballar "sense l'amenaça d'una repressió ferotge i omnívora, que encara pesa com una llosa".

"La Llei d'Amnistia comportarà la revisió d'un error en el qual van caure tant el PP com el PSOE, i que un estat de dret no es pot permetre: l'error de delegar en la policia i la judicatura el que era clarament responsabilitat de la política", ha dit en una conferència en l'Ajuntament d'Elna (França).

De fet, ha destacat que la Llei d'Amnistia és un dels acords de "gran rellevància" que ha aconseguit Junts des que va assolir un pacte amb el PSOE per investir a l'actual president del Govern central, Pedro Sánchez.

També ha dit que Junts ha estat capaç d'obrir una nova fase política que han aprofitat perquè passin coses que mai havien passat, com que Sánchez fos investit per un acord negociat i signat fora d'Espanya, la qual cosa veuen com "la primera mostra d'excepcionalitat".

També ha subratllat que, en l'acord de Brussel·les, 'juntaires' i socialistes van compartir de "forma inèdita" un mateix relat de les raons que han desembocat en el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya, segons ell.

MEDIADOR INTERNACIONAL

Així mateix, ha celebrat que s'hagi "normalitzat" l'ús del català al Congrés; que s'hagin iniciat els tràmits per demanar la seva oficialitat en les institucions europees, i que s'hagi aconseguit un espai de negociació a Suïssa amb mediació internacional.

"No és el mateix reunir-se en la Moncloa, que és com jugar en el Bernabéu amb l'àrbitre i el VAR a favor dels locals, que fer-ho a Suïssa amb mediació internacional, que és com jugar en Wembley amb àrbitres neutrals", ha exemplificat.