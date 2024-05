Puigdemont: l'amnistia corregeix un "error" que permetrà negociar amb més igualtat

BARCELONA, 30 maig (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat que l'Estat ha corregit un "error" després d'aprovar-se aquest dijous al Congrés la llei d'amnistia que permetrà, a parer seu, negociar amb més igualtat.

"Avui l'Estat espanyol, a través del seu parlament, corregeix un error. No és l'únic a corregir en la llarga llista d'errors. L'error de la sentència contra l'Estatut, per posar un exemple. Però era imprescindible corregir-lo per poder negociar des d'una certa igualtat de condicions i sense l'amenaça de la repressió", ha sostingut en una declaració a Brussel·les.

Després de constatar que l'amnistia formava part de l'acord d'investidura del president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat que aquest dijous s'ha complert una de les condicions que van pactar i ha vaticinat que el camí per recórrer no serà "de roses, començant per l'aplicació de la mateixa llei".