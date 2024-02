Puigdemont afirma que eurodiputats que donen suport a Putin s'alien amb la "croada" contra el català

BARCELONA, 17 febr. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha destacat que els que defensen i voten al Parlament Europeu els interessos del president rus, Vladímir Putin, conformen una facció "aliada dels espanyolistes en la seva croada contra la llengua catalana".

"Segur que els qui tan preocupats estan per les ingerències russes a la UE ja ho han començat a investigar a fons", ha ironitzat en un missatge a X aquest dissabte, recollit per Europa Press.

Ho ha dit en al·lusió a una notícia publicada que destaca que l'eurodiputada Jana Toom (del grup Renew Europe) va votar a favor de la resolució contra les ingerències russes a la UE i, d'altra banda, ha presidit la missió d'eurodiputats sobre la immersió lingüística a Catalunya.

Per això, ha instat a analitzar les votacions de tots els diputats i comparar: "A veure on s'ha situat aquesta aliada del PP, Cs i Vox a l'hora de votar, i on ens hem situat els altres".

La resolució contra les ingerències russes a la UE es va aprovar per 433 vots a favor, 56 en contra i 18 abstencions, i entre els 'sí' hi havia el de Toom: el text constata una manipulació russa en processos democràtics a Europa i també assenyala connexions entre l'independentisme català i Moscou.