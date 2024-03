Puigdemont afirma que Catalunya només avançarà amb un Govern "que no surti rendit de casa"

PERPIGNAN (FRANÇA), 26 març (EUROPA PRESS) -

El candidat de Junts a les eleccions catalanes, Carles Puigdemont, ha defensat aquest dimarts que Catalunya només pot avançar amb un Govern "que no surti rendit de casa", en una al·lusió vetllada a ERC.

"Un país no avança si té un Govern que surt rendit de casa. I es pot rendir perquè renuncia o per falta d'idees, però es pot sortir també rendit de casa per no haver d'incomodar més del compte, per no ser capaços de fer valer els interessos dels catalans per sobre dels interessos del partit que governa a Espanya", ha recalcat en un acte a Perpignan (França).

Per Puigdemont, cap de les dues opcions estan capacitades per conduir "l'etapa històrica" que vol obrir a Catalunya per culminar la independència.