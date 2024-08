Puigdemont afirma que amb la seva fugida va evitar una detenció segura: "Mai he volgut lliurar-me"

Creu que Illa obre una "etapa nova" però avisa que no acaba amb el procés independentista



L'expresident català Carles Puigdemont ha defensat aquest dissabte que en renunciar a apropar-se al Parlament aquest dijous per intentar assistir al ple d'investidura va evitar una detenció que segura, i ha afirmat que no hauria tingut cap opció per defensar els seus drets com a diputat electe pel dispositiu policial desplegat per la Conselleria d'Interior: "Mai he volgut lliurar-me".

En un vídeo difós en el seu compte en X, recollit per Europa Press, ha assegurat: "Mai he volgut lliurar-me. Mai he volgut lliurar-me a una autoritat judicial que ni és competent per perseguir-nos per haver defensat el dret d'autodeterminació i haver organitzat el referèndum d'independència de Catalunya, ni té d'altra banda cap interès per fer justícia".

L'objectiu després de la seva aparició a Barcelona era entrar al Parlament i, després de valorar les possibilitats, tornar a lloc segur i tornar la seva residència a Waterloo (Bèlgica) va passar a ser l'objectiu principal: "Cal no acceptar dòcilment el que aquest Estat et té preparat, encara que cal estar mentalitzat en cas que se surtin amb la seva i, arribat al cas, jo ho estava", ha dit.

Puigdemont ha criticat al Govern per col·laborar amb l"estratègia de rebel·lió judicial" i ha cridat a denunciar internacionalment a l'Estat espanyol per permetre a jutges del Tribunal Suprem burlar-se de les lleis que aprova el seu Parlament.

"La repressió desfermada és ara mateix ferotge i s'està acarnissant contra unes determinades persones, sobretot amb el desig de venjança propi d'uns altres temps i d'altres règims", ha afegit en el seu comunicat.

UNA "ETAPA NOVA"

Coincidint amb la presa de possessió aquest dissabte del socialista Salvador Illa com a president de la Generalitat, Puigdemont ha valorat que s'obre una "etapa nova", però que el procés d'independència s'acabarà amb la independència.

"Cal explicar les raons per les quals volem la independència. Cal arribar a tots els racons del país, cadascun amb el seu llenguatge, amb la seva estratègia. Ho hem de fer per recordar els enormes i insostenibles costos de la dependència i com aquests costos afecten la vida quotidiana dels vuit milions de catalans", ha remarcat.

Ha destacat que el nou paisatge polític que obre una Generalitat liderada pel PSC "no són les circumstàncies més favorables", encara que ha matisat que és un escenari fruit de decisions legítimes.

Al final del comunicat, Puigdemont ha agraït a les persones que han fet possible la seva operació de tornar a Catalunya i fugir sense ser detingut, i ha instat l'independentisme a fer "desenes de milers d'accions" individuals i col·lectives para, textualment, descol·locar l'Estat espanyol.

"Només hi ha un objectiu final que dona sentit a tot el que puguem fer i tot el que puguem sofrir, que és la llibertat, la llibertat individual i la llibertat del nostre país", ha conclòs.