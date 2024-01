BARCELONA, 1 gen. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha afirmat aquest dilluns, primer dia de 2024, que serà "un any per viure, que tampoc no serà fàcil".

"Un any viscut, intens i difícil. Un any per viure, que tampoc no serà fàcil", ha dit en un missatge a X recollit per Europa Press.

"Us desitjo un molt bon any 2024, de salut, feina i llibertat", ha afegit el també eurodiputat de Junts.