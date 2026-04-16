Puigdemont acusa Sumar de manipular com Trump i respon a Díaz amb un "bon vent"

BARCELONA, 16 abr. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dijous Sumar de recórrer a la manipulació com assegura que fa el president dels Estats Units, Donald Trump, i ha respost a la seva líder, Yolanda Díaz, amb un "bon vent".
Ho ha fet en una anotació a X recollida per Europa Press, després que Díaz hagi assegurat en una entrevista d'Onda Cero que Junts ha estat "sempre racista i classista"
Puigdemont li ha replicat: "La propera vegada, que demani al PP els vots per ser vicepresidenta i potser viurà millor".
"La gent que ens vota mereix més respecte per part d'algú que comparteix un espai polític que va preferir pactar amb el PP per fer-nos fora de l'alcaldia de Barcelona", ha afegit.
HI VEU "MANIPULACIÓ"
Per Puigdemont, la falta de respecte a l'altre, la falta de rigor, "el recurs a la manipulació exactament com fa Donald Trump, descriu perfectament on se situa avui aquesta esquerra desnortada que governa l'Estat espanyol".
"Potser està fent punts perquè l'acullin a la plataforma de les esquerres; potser és que vol tapar la incompetència del seu ministre de Cultura amb l'afer de Sixena o, simplement, perquè creu que anar a Onda Cero a insultar Junts la farà simpàtica davant la dreta mediàtica" com, a parer seu, també fan d'altres.
Ha afirmat que Díaz no coneix Junts, la seva militància ni els seus votants i ha acusat la vicepresidenta de viure "del mite fundacional de l'espanyolisme a Catalunya, segons el qual tot allò que és català (i catalanoparlant) és de dretes, burgès, sovint especulador i, per descomptat, carlí".
Segons Puigdemont, com que a Díaz no li agrada el que vota i defensa Junts al Congrés, recorre a l'insult, "que és el que fan els populistes", i no a rebatre'ls.