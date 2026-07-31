Puigdemont acusa Sánchez de regularitzar d'esquenes a la UE: "Ara que no es queixin"

Jasper Jacobs / Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat el president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, d'aprovar la regularització de migrants d'esquenes a la UE: "Ara que no es queixin".
"Des de sectors espanyols s'està estenent la idea d'una deslleialtat i falta d'empatia per part dels socis europeus que plantegen tancar l'espai Schengen", ha dit en un missatge a 'X' recollit per Europa Press.
Aquest mateix dijous, Sánchez ha replicat les crítiques del Govern de Giorgia Meloni respecte a la crisi migratòria de Ceuta, assenyalant que Itàlia rep més del doble d'arribades d'immigrants irregulars que Espanya.
"La solidaritat i l'empatia són opcionals. El respecte als tractats europeus i a les dades no", ha assenyalat en un missatge en xarxes socials recollit per Europa Press, en el qual exposa les xifres d'entrades irregulars d'immigrants segons Frontex, de 2021 a 2026.
Poc després, les autoritats italianes han aprovat tancar la seva frontera marítima i aèria amb Espanya, en ple xoc diplomàtic entre tots dos països per la crisi migratòria a Ceuta.