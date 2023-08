Puigdemont acusa el PSOE de "filibusterisme parlamentari" amb el tema del català al Congrés

BARCELONA, 3 ago. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat aquest dijous al PSOE de ser "mestres en filibusterisme parlamentari" davant la proposta d'una possible reforma del reglament del Congrés perquè es pugui parlar en català.

En una nota a Twitter recollida per Europa Press, ha assenyalat que el reglament no recull l'obligació d'utilitzar el castellà o la prohibició d'utilitzar una altra llengua oficial, per la qual cosa "amb la voluntat política de la presidència és suficient, i de voluntat fins ara no hi ha hagut mai".

També creu que el procés de reforma "sol ser una estratègia per fer perdre el temps simulant que intentes arreglar un problema que, en realitat, tant se te'n dona".

L'expresident ha posat com a exemple l'actitud dels socialistes amb la proposta del reglament del Senat perquè el català tingui el mateix rang que el castellà: "Pròrrogues i més pròrrogues... fins que la proposta ha caducat perquè la legislatura ha acabat".

"Sabeu qui va presentar les 59 propostes de pròrrogues per evitar el debat i votació en comissió? El Grup Parlamentari Socialista", ha indicat Puigdemont, que ha preguntat si aquest és l'itinerari que tenen previst perquè el català sigui llengua oficial al Congrés.