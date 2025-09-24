Puigdemont acusa PP, Vox i Podem de posar-se d'acord per no donar competències a Catalunya

BARCELONA 24 set. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat PP, Vox i Podem de posar-se d'acord en el Congrés perquè Catalunya no tingui les competències en immigració: "No ho volen perquè és Catalunya qui ho demana".
"Volen que Catalunya tingui un problema, perquè d'aquest problema fan vots", ha dit en un vídeo difós pel partit aquest dimecres, en què ha assegurat que la immensa majoria dels representants catalans van votar a favor d'aquesta delegació.
Ha dit que "una nació necessita gestionar el que és avui un dels principals impactes que hi ha sobre polítiques públiques" i perquè, per a ell, no ha funcionat la gestió estatal.
"L'EXTREMA ESPANYA"
Puigdemont ha lamentat que "no hi ha molta sorpresa en el fet que l'extrema Espanya es posi d'acord quan es tracta de Catalunya" i ha considerat que no es tracta només que no es posin precaucions --en les seves paraules-- sinó que no hi ha cordó sanitari que valgui.
"I si Podem ha d'ajuntar-se amb Vox per impedir que Catalunya tingui competències, Podem s'ajunta i s'ajuntarà amb Vox per impedir que Catalunya tingui competències", ha afegit.