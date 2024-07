Puigdemont acusa al PE de "violar" drets de Comín al no poder assistir al ple

Rull acusa Metsola de silenciar "la veu de 443.275" catalans en no permetre que Comín ocupi l'escó

BARCELONA, 16 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat el Parlament Europeu (PE) de "violar drets fonamentals" del líder de Junts a l'Eurocambra, Toni Comín, en no poder participar en el ple de constitució de la cambra perquè no ha estat reconegut com a eurodiputat.

En un missatge a X aquest dimarts recollit per Europa Press, Puigdemont n'ha responsabilitzat Espanya: "Espanyolitzar les institucions europees ha estat funest per al projecte europeu. Les conseqüències de la trencadissa són enormes, en termes de descrèdit i d'inseguretat jurídica".

L'expresident català ha sostingut que l'Eurocambra no ha permès a Comín ser reconegut com a eurodiputat "de manera conscient, menyspreant les decisions prèvies i, sobretot, menyspreant els ciutadans".

"La democràcia asimètrica, que per a uns és completa i per a d'altres és restringida, no és democràcia", ha assenyalat Puigdemont, que ha recordat que és la segona vegada que passa això, ja que ell mateix va passar per aquest procés en l'anterior legislatura.

JOSEP RULL

Per la seva banda, el president del Parlament, Josep Rull, ha acusat la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, d'estar "silenciant la veu de 443.275 ciutadans catalans i europeus" en no permetre que Comín ocupi l'escó.

Ha criticat que Metsola "sembla actuar a instàncies" del PP espanyol, i ha qualificat la situació d'una terrible notícia per a la democràcia europea.

Comín va demanar mesures cautelaríssimes al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) per obligar la presidenta del PE, la popular Roberta Metsola, a reconèixer-lo com a eurodiputat, però encara no ha rebut cap resposta.