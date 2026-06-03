Puigdemont acusa Omella de "fer cas a l'Aznar" abans que ser fidel a l'última encíclica del Papa

Glòria Sánchez - Europa Press - Arxiu
Demana que en la visita de Lleó XIV a Barcelona es vegin estelades i se sentin xiulets de protesta
BARCELONA, 3 juny (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dimecres el cardenal arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, de "fer cas de (José María) Aznar" amb la frase 'qui pugui fer, que faci' abans que ser fidel a l'última encíclica del papa Lleó XIV.
En una anotació a X recollida per Europa Press, constata que en l'encíclica el Papa recull que el bé comú no es pot separar mai del respecte al dret dels pobles a existir, a custodiar la seva pròpia identitat i a contribuir amb la seva pròpia originalitat a la família de les nacions, i que qualsevol intent o projecte d'eliminar o sotmetre una nació és greument immoral i, per tant, inacceptable.
Així, ha demanat que durant la visita del Papa a Catalunya es vegin les estelades i se sentin "les veus i els xiulets de protesta contra el renaixement del catolicisme franquista, opressor de minories i còmplice de crims contra la humanitat".
"El català és la llengua pròpia de Catalunya, sense la qual no s'explica ni Gaudí ni la Sagrada Família", ha subratllat Puigdemont, que acompanya el missatge amb una imatge feta amb IA en la qual, suposadament, apareix Omella aguantant amb una mà una torxa i amb l'altra un pergamí que s'està cremant que diu 'llengua catalana', i una bandera espanyola darrere.
Tot això demostra, en la seva opinió, que l'esperit de la Inquisició Espanyola "apareix ràpidament" quan es grata una mica.