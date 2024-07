Puigdemont acusa el jutge del cas Tsunami de llançar la causa a la paperera "quan ja no donava més de si"

"Era i és un cas de lawfare de manual"



BARCELONA, 9 jul. (EUROPA PRESS) -

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha acusat aquest dimarts el jutge de l'Audiència Nacional Manuel García-Castellón de llançar la causa de Tsunami Democràtic a la paperera amb la decisió d'arxivar-la "quan ja no donava més de si".

"Buscaven el que de fet ja han aconseguit, i quan la causa ja no donava més de si i estava condemnada al fracàs, l'han llançada a la paperera. Ells. No la llei d'amnistia, contra la qual estan en peu de guerra i en actitud de rebel·lia", ha sostingut en una anotació a X recollida per Europa Press.

Malgrat compartir l'alegria per l'arxivament de la causa, ha assegurat que el sorprèn que un magistrat amb l'experiència i la "mala llet de García-Castellón hagi comès un error tan estúpid".

"L'error, en tot cas, era conegut des de feia temps i tanmateix hi han persistit. Aquí hi ha la clau per entendre-ho millor. Era i és un cas de lawfare de manual", ha sostingut.

Per Puigdemont, els jutges sabien que l'acusació de terrorisme era "delirant, però això els importava poc, i menys si eren ells els que tenien el ressort per poder-ho descarrilar quan els convingués".

PRETENIEN "INTIMIDAR

En la seva opinió, l'objectiu que buscaven era "intimidar persones clau, embrutar la narrativa sobre l'independentisme" i traslladar una imatge de por en tot allò relacionat amb el moviment independentista.

"L'atac a la reputació i al patiment que ha representat tot això per a moltes persones i llurs famílies no ho reverteix ningú. I es pot tornar a produir, que quedi clar", ha avisat.

Segons Puigdemont, Espanya "no és un estat de dret des del moment en què hi ha jutges que fa anys que instrueixen una causa il·legalment (sabent-ho per cert), que decideixen no aplicar la llei del Parlament perquè no els agrada i que omplen les seves resolucions judicials amb un munt de consideracions, i desconsideracions, polítiques".

També ha assegurat que la inseguretat jurídica i la imprevisibilitat en l'aplicació de les normes són "pròpies d'altres règims, no d'una democràcia europea on hauria d'existir la separació de poders i la justícia hauria de ser políticament imparcial, fins i tot si al davant hi té els qui considera 'enemics de la pàtria'".

L'expresident català, a més, ha apuntat que la llei d'amnistia "acaba amb una determinada repressió, la generada per la querella del fiscal general de l'Estat el 2017 que dona motiu a una causa general contra l'independentisme, però no acaba amb la repressió estructural amb la qual Espanya es relaciona en el conflicte amb Catalunya".