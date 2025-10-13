Puigdemont acusa Illa de prioritzar "l'agenda espanyolitzadora" en les pluges a Tarragona

TARRAGONA 13 oct. (EUROPA PRESS) -
L'expresident de la Generalitat i líder de Junts, Carles Puigdemont, ha acusat aquest dilluns el president de la Generalitat, Salvador Illa, d'haver prioritzat "l'agenda espanyolitzadora" en les pluges que afecten les comarques del sud de Tarragona.
"On era realment el president Illa? De debò que, mentre en una gran part del país creixia l'angoixa i el patiment, el president Illa se n'anava a Madrid a celebrar 'lo que nos une'?", ha preguntat en una anotació a X recollida per Europa Press.
Per Puigdemont, això és un error perquè "prioritzar l'agenda espanyolitzadora de Catalunya és incompatible amb la defensa dels interessos de tots els ciutadans del país".
Fonts del Govern han explicat a Europa Press que Illa va arribar de Madrid a Barcelona a les 17.20 i es va connectar a la reunió del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (Cecat) de manera telemàtica des de casa seva.
Aquest mateix dilluns a primera hora, Illa ha presidit a Tortosa (Tarragona) la reunió del Cecat, ha cridat a la prudència i ha avisat que la Generalitat no dona encara per acabat l'episodi de pluges.