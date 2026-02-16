Puigdemont acusa Illa de "fer veure que comença de zero" en reincorporar-se

BARCELONA 16 febr. (EUROPA PRESS) -
El líder de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha acusat el president de la Generalitat, Salvador Illa, de "fer veure que comença de zero, com si tot el que ha passat li fos aliè" després de reincorporar-se de la baixa mèdica.
"El caos de Rodalies no apareix perquè sí. Ni el malestar de metges i mestres. Ni la preocupació del sector porcí. Ni la manca d'habitatge", ha afirmat Puigdemont en un missatge a X aquest dilluns.
Aquestes paraules arriben després del missatge institucional d'Illa a primera hora del dia, en el qual ha assegurat que sap el que Catalunya necessita, el que els catalans reclamen i el que cal fer: "I avui els dic, de nou, que ho farem", ha sostingut Illa.
Puigdemont ha respost que "fa un any i mig que governa, i se suposa que ja sabia el que Catalunya necessitava", i ha afegit que Junts ha parlat dels diferents assumptes que necessita Catalunya durant la legislatura al Parlament i prèviament en la campanya electoral.
"Les crisis no apareixen per generació espontània. També tenen a veure amb el que el seu partit i els seus socis voten a Madrid, començant per uns pressupostos que no es compleixen mai (a Madrid sí, i més del previst)", ha retret el líder de Junts.